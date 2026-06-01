Haberler

9 günlük tatilde 185 binden fazla yolcu, yaklaşık 20 bin araç geçiş yaptı

9 günlük tatilde 185 binden fazla yolcu, yaklaşık 20 bin araç geçiş yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kurban Bayramı tatilinde Sarp Sınır Kapısı'ndan 185 bin 621 yolcu ve 19 bin 674 araç geçiş yaptı. En yoğun gün 28 Mayıs'ta 26 bin 328 yolcu ve 2 bin 418 araçla yaşandı.

Kurban Bayramı tatilinde Sarp Sınır Kapısı'ndan 185 bin 621 yolcu ve 19 bin 674 araç geçiş yaparken, en yoğun gün Kurban Bayramı'nın 2. günü olan 28 Mayıs'ta yaşandı.

Türkiye'nin en işlek kara hudut kapılarından biri olan Sarp Sınır Kapısı, Kurban Bayramı tatilinde yoğun günler yaşadı. Bayram tatilini komşu Gürcistan'da geçirmek isteyen vatandaşların tercih ettiği sınır kapısından 9 günlük süreçte 185 bin 621 yolcu giriş ve çıkış yaptı.

Sarp Sınır Kapısı Mülki İdare Amirliği verilerine göre, 23-31 Mayıs tarihleri arasında 93 bin 191 kişi Türkiye'ye giriş yaparken, 92 bin 430 kişi ise çıkış gerçekleştirdi. Özellikle Gürcistan'a kimlik kartıyla ve vizesiz seyahat imkanı bulunması nedeniyle Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen vatandaşlar sınır kapısında yoğunluk oluşturdu.

Bayram tatili boyunca en hareketli gün 28 Mayıs'ta yaşandı. Söz konusu günde 11 bin 571 kişi Türkiye'ye giriş yaparken, 14 bin 757 kişi çıkış yaptı. Böylece bir günde toplam 26 bin 328 yolcu sınır kapısından geçiş gerçekleştirdi.

Araç trafiğinde de benzer bir yoğunluk yaşandı. Tatil süresince sınır kapısından 9 bin 188 araç Türkiye'ye giriş yaparken, 10 bin 486 araç çıkış yaptı. Toplam araç geçiş sayısı ise 19 bin 674 olarak kayıtlara geçti.

Araç hareketliliğinin en yoğun olduğu gün de 28 Mayıs oldu. Bu tarihte bin 66 araç giriş, bin 352 araç çıkış olmak üzere toplam 2 bin 418 araç sınır kapısından geçerek yoğunluğun zirve yaptığı gün olarak kayıtlara geçti. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'de grup toplantısı krizi! TBMM takviminde yer almadı, Özel'in ekibini jet başvuru yaptı

CHP'de yeni kriz! Meclis takviminde yer almadı, jet başvuru geldi
TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor

TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
Altında 8 bin TL için tarih verildi

Altında 8 bin TL için tarih verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da şok bir ayrılık daha! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

Komşunun hava savunmasını delmek için geliştirdikleri füze testi geçti

Komşunun hava savunmasını delmek için geliştirdikleri füze testi geçti
Transfer bitti denmişti! Dortmund'dan Guirassy için açıklama

Fenerlilerin korktuğu başına geldi
33 yıldır hizmet veriyordu! Türkiye'nin ilk hipermarketi kapılarını kapattı

33 yıldır hizmet veriyordu! Türkiye'nin ilk hipermarketi kapılarını kapattı
CHP’de kritik süreç: Yeni parti kurulabilir mi?

CHP’de kritik süreç: Yeni parti kurulabilir mi?
Irak'ta bir garip gelenek! Ağa, ağayı dudağından öptü

Ne yapıyorsunuz ağalar!
Kılıçdaroğlu'na bir kötü haber daha! Grup Yorum yasak koydu

Kılıçdaroğlu'na bir kötü haber daha! Yasak koydular