Sarıgül bu kez ATM'den çektiği gıcır gıcır paralarla ekonomik tespit yaptı
Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Ekonomi
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TikTok hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül, son olarak ATM'den para çektiği anların videosunu paylaştı. Fiyatların yükselmesinden dert yanan Sarıgül, "Bakın paralar gıcır gıcır. Bu paraları karşılıksız basarsak fiyatlar daha da yükselir" ifadelerini kullandı.
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TikTok hesabından paylaştığı videolarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sarıgül, son olarak ATM'den para çektiği anları paylaşıp yükselen fiyatlar üzerine bir tespitte bulundu.
"BAKIN PARALAR GICIR GICIR"
Çektiği paraların yeni olduğunu belirten Sarıgül, "Domatesin fiyatı, etin fiyatı neden yükseliyor diye soruyorsunuz. Bakın paralar gıcır gıcır. Bu paraları karşılıksız basarsak fiyatlar daha da yükselir" ifadelerine yer verdi.