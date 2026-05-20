Haberler

Sarıgöl Ovası'nda kaliteli üzüm için yoğun çalışma

Sarıgöl Ovası'nda kaliteli üzüm için yoğun çalışma
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa Sarıgöl'de üzüm üreticileri, kaliteli ve ihracatlık Sultaniye üzümü yetiştirmek için bağlarda yoğun mesai harcıyor. Traktör çapasıyla temizlenen bağlar un gibi işlenirken, üreticiler verimli ürün için gece gündüz çalışıyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm üreticileri, kaliteli ve ihracatlık Sultaniye üzümü yetiştirmek için bağlarda yoğun mesai harcıyor. Traktör çapasıyla temizlenen bağlar adeta un gibi işlenirken, üreticiler sezon boyunca gece gündüz çalışarak verimli ürün elde etmeyi hedefliyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm üreticileri, kaliteli ve ihracatlık çekirdeksiz Sultaniye üzümü yetiştirebilmek için bağlarda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yağmur çamur demeden bağlarına giren üreticiler, traktör çapasıyla yabancı otları temizleyerek toprağı adeta un gibi işliyor.

Sarıgöl'ün Emcelli Mahallesi'nde üzüm üreticiliği yapan Ahmet Tosun, bağ bakımının önemine dikkat çekerek, "Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur" sözünün bağcılıkta büyük anlam taşıdığını söyledi. Tosun, kaliteli üzüm elde etmek için yıl boyunca yoğun emek harcadıklarını belirterek, "Üzümlerimizin kaliteli olması için bağlarımızı çok iyi bakıyoruz. Doluya, aşırı sıcaklara, toza ve şiddetli yağmurlara karşı bağlarımız örtü sistemiyle korunuyor. Bağ içlerinde ve asmalar arasındaki yabancı otların tamamı traktör çapasıyla temizleniyor. Üzüm salkımları çiçekten çıktıktan sonra da salkım bakımı yapılıyor, üzüm olmayan kollar kesiliyor. Sulama, gübreleme ve ilaçlama düzenli şekilde sürdürülüyor. Kaliteli üzüm için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Öte yandan Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile TARİŞ ziraat mühendisleri de sahada üreticilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan duyurular doğrultusunda üreticiler bağlarında ilaçlama çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Sarıgöl Ovası'nda yetiştirilen dünyaca ünlü Sultaniye üzümlerinin büyük bölümü yaş olarak ihraç edilirken, iç piyasada da yoğun talep görüyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir

Ve Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
Almus Barajı'nda taşkın alarmı! Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı

İlçe diken üstünde! Vatandaşlar kaçıyor, esnaf kepenk kapattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Veda mı?” sorusuna dikkat çeken yanıt

Erdoğan’dan “Veda mı?” sorusuna dikkat çeken yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Malatya merkezli 5.6'lık deprem artçı mı öncü mü? Japon uzman bu illeri uyardı

5.6'lık deprem artçı mı öncü mü? Japon uzman bu illeri uyardı
Çay değil 'fuhuş ocağı!' Hedeflerindeki yaş grubu şoke etti

Çay değil "fuhuş ocağı!" Hedeflerindeki yaş grubu şoke etti
Kılıçdaroğlu'nun 'Arınma' çağrısına CHP'den ilk yanıt

Kılıçdaroğlu'na CHP'den ilk yanıt! Olay sözlere çok başka yerden baktı
Beklenen imzalar atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek

Beklenen imzalar atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek
Selena Gomez, +18 filmde oynayacak

+18 filmde oynayacak
Milyonların hesabına 'çift maaş' gibi para yatacak

Çalışanlar dikkat! Hesaplara çift maaş gibi para yatacak
İtalyan jant devi Türkiye'den çekiliyor

Sektörü sarsan karar! Otomotiv devi Türkiye'den resmen çekiliyor