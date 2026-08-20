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Manisalı çiftçi kavun ve karpuzlarını aracısız satarak bütçesine katkı sağlıyor

Manisalı çiftçi kavun ve karpuzlarını aracısız satarak bütçesine katkı sağlıyor
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde çiftçi Zafer Gençeli, 5 dönümlük tarlasında yetiştirdiği kavun ve karpuzları, komisyoncuların düşük fiyat tekliflerini kabul etmeyerek traktörüyle pazarda ve çarşıda doğrudan tüketiciye satıyor. Dönüm başına 3-4 ton ürün elde eden Gençeli, bu yöntemle emeğinin karşılığını aldığını belirtiyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde çiftçilik yapan Zafer Gençeli, tarlasında yetiştirdiği kavun ve karpuzları aracı kullanmadan pazarda doğrudan tüketiciye satarak bütçesine katkı sağlıyor.

Sarıgöl'ün Dindarlı Mahallesi'ndeki 5 dönümlük tarlasında karpuz ve kavun üretimi yapan Gençeli, komisyoncuların alım fiyatlarının düşük, girdi maliyetlerinin ise yüksek olması nedeniyle ürünlerini kendisi değerlendirme kararı aldı. Hasat ettiği ürünleri traktörünün kasasına yükleyen Gençeli, pazaryerinde ve haftanın belirli günlerinde Sarıgöl çarşısında tezgah kurarak satış yapıyor. Dönüm başına 3 ile 4 ton arasında ürün elde ettiğini belirten Gençeli, tarlaya gelen komisyoncuların ve aracıların teklif ettiği düşük fiyatları kabul etmediğini söyledi.

Emeğinin karşılığını almak için bu yolu seçtiğini ifade eden Gençeli, "Beş dönüm tarlamda karpuz ve kavun yetiştirdim. Tarlaya gelen komisyoncular çok düşük fiyatlar veriyorlar, satmadım. Pazaryerinde kendi ürünlerimi satmaya başladım. Ayrıca haftanın diğer günlerinde Sarıgöl'de çarşıda satış yapıyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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