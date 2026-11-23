Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm piyasasında yaşanan sıkıntılara karşı alternatif çözüm arayan Sarıgöl Üzüm Kooperatifi Başkanı Yusuf Tüfekçi, kendi bağında denediği doğal kurutma yöntemiyle Sultaniye üzümlerini 15 günde dalında kurutarak üreticilere örnek oldu.

Sarıgöl'de üzüm üreticilerinin yaşadığı pazarlama sıkıntısına karşı ürününü farklı şekilde değerlendirmek isteyen Kooperatif Başkanı Yusuf Tüfekçi, 3,5 dekarlık kendi bağında doğal kurutma yöntemi denedi. Bir firmadan temin ettiği doğal kurutma ilacını uygulayan Tüfekçi, 15 gün içerisinde olumlu sonuç alarak üzümlerini dalında kurutmayı başardı.

Üzümlerin yaş ve kuru olarak değerlendirilebildiğini belirten Yusuf Tüfekçi, piyasadaki sıkıntılar nedeniyle kurutma yöntemini araştırdığını ifade ederek, "Sultaniye üzümü yaş olarak da kuru olarak da değerlendirilir. Bu yıl sıkıntılı geçiyor. O zaman kurutmak gerekiyordu. Nasıl olur diye araştırdım. Bir firmaya doğal kurutma ilacı yaptırdım. 3,5 dekarlık alanda kendi bağımda denedim. 15 günde kurudu, olumlu sonuçlar aldım. Olmaz denildi, oldu. Şimdi poşetlere dolduruyorum. Görenler bile inanamıyor." dedi.

Tüfekçi, bağında elde ettiği sonuçla üzüm üreticilerine ürünlerini farklı yöntemlerle değerlendirebileceklerini gösterirken, dalında kuruttuğu üzümleri paketleyerek satışa hazırlıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı