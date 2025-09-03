Sarıgöl Ovası'nda Üzüm Hasadı Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Manisa'nın Sarıgöl Ovası'nda dünyaca ünlü çekirdeksiz sofralık Sultaniye üzüm üreticileri için hayat adeta üzümle dönüyor. Bağlarda işlerin yoğunlaştığı bu günlerde üreticiler gece gündüz demeden çalışıyor.

Kimi üreticiler yaş üzüm kesimiyle kamyonlarını doldururken, kimileri de sıcak havayı fırsat bilerek kurutma yapıyor. Üzümlerini ileri tarihlerde satmak isteyenler ise ilaçlama ve sulama işlemleriyle uğraşıyor. İlçede kahvelerde, misafirliklerde ve sokaklarda tek konuşulan konu yine üzüm oluyor.

Üzüm kesimlerinin hız kazanmasıyla birlikte işçiler de sezon boyunca bağlarda iş bulma imkanı yakalıyor. Sarıgöl Ovası'nda 113 bin dekarlık alanda başta Sultaniye olmak üzere dokuz çeşit üzüm yetiştiriliyor.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen yaptığı açıklamada, "Sarıgöl Ovası'nda aralık ayı sonuna kadar üzüm kesimleri devam eder. Üzüm işleri bitince budama başlar, ardından bağların diğer işleri gelir. Yani ilçemizde üzüm işleri yıl boyunca sürer. Bu yıl önce don, ardından da dolu zararı yaşadık. Fiyatlar şu an durgun, bu nedenle kurutma çalışmaları ağırlık kazandı. Elbette üzümü iyi fiyata satan üreticilerimiz var ama sayıları çok az. TARİŞ'in yanı sıra TMO'nun da alımlara girmesi üreticilerimiz için çok faydalı olur." dedi. - MANİSA