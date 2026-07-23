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Kaymakam Dalak'tan üzüm üreticisine moral ziyareti

Kaymakam Dalak'tan üzüm üreticisine moral ziyareti
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Kaymakam Halil Dalak, Tırazlar Mahallesi'nde üzüm üreticilerini ziyaret ederek sezonun bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, erkenci üzüm hasadına sayılı günler kala Tırazlar Mahallesi'nde üzüm üreticilerini bağlarında ziyaret etti. Üreticilerle bir araya gelen Dalak, sezonun bereketli ve kazançlı geçmesi temennisinde bulundu.

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar ile birlikte Sarıgöl'ün Tırazlar Mahallesi'nde hasat olgunluğuna ulaşan erkenci üzüm bağlarını ziyaret etti.

Kaymakam Halil Dalak ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, erkenci üzüm üreticisi Mehmet Otuk'a ait bağda incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette bağların genel durumu, tahmini verim, hastalık ve zararlılarla mücadele ile üzüm yetiştiriciliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Üreticiyle bir süre sohbet eden Kaymakam Dalak, erkenci üzüm sezonunun hayırlı ve bereketli geçmesini temenni ederek üreticilere emeklerinden dolayı teşekkür etti. Dalak, üretimin sürdürülebilirliği için üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Erkenci üzüm üreticisi Mehmet Otuk ise gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Halil Dalak ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar'a teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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