Sarıgöl Kadın Kooperatifi, Doğal Ürünlerini Sultaniye Üzüm Festivalinde Sergiledi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde faaliyet gösteren Sarıgöl Kadın Kooperatifi (SARKOOP), tamamen doğal yöntemlerle ürettikleri ürünleri 17. Sultaniye Üzüm Festivali'nde vatandaşlarla buluşturdu.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde uzun yıllardır faaliyet gösteren Sarıgöl Kadın Kooperatifi (SARKOOP), doğal yöntemlerle ürettikleri ürünleri Türkiye'nin birçok iline internet üzerinden ulaştırıyor.

Kooperatif üyeleri, domates, biber, zeytin, üzüm, ceviz gibi ürünleri kendileri yetiştiriyor. Daha sonra bu ürünleri hijyenik şartlarda işleyerek salça, pekmez, günbalı, zeytinyağı, tarhana, erişte, makarna, kuru üzüm gibi birçok ürünü hazırlayıp satışa sunuyor.

Bu yıl 17. Sarıgöl Sultaniye Üzüm Festivali'nde açtıkları geniş stant ile ürünlerini sergileyen kadın kooperatifi, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Festival ziyaretçileri, "Her şeyiyle doğal olduğunu bildiğimiz için gönül rahatlığıyla alıyoruz. Ev yapımı ürünlerden daha güzel" sözleriyle memnuniyetlerini dile getirdi.

Sarıgöl Kadın Kooperatifi Başkanı Emine Özyıldız Aygan ise, "Yaptığımız ürünler tamamen doğaldır. Hiçbir katkı maddesi bulunmaz. Vatandaşlarımız da güvenerek, gönül rahatlığıyla tercih ediyor" dedi. - MANİSA