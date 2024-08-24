Sarıgöl'deki Üzüm Bağları Soğuk Hava Deposuna Dönüştü

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kış aylarına kadar dayanması amacıyla örtü altına alınan üzüm bağları Sarıgöl Ovasını adeta soğuk hava deposuna dönüştürdü.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde çekirdeksiz Sultani üzümü kış aylarına kadar dayandırmak amacıyla bağlar örtü altına alındı. İlçenin yüksek kesimlerinden bakıldığında soğuk hava deposunu andıran görüntü özellikle İstanbul - Antalya Karayolu üzerinde seyir halinde olan vatandaşların oldukça ilgisini çekiyor. Vatandaşların burada hatıra fotoğrafı çekildiğini söyleyen üzüm üreticisi ve Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Gençeli, "Dindarlı Mahallesi Sarıgöl Ovasından rakım olarak 700 metre yüksektir. Kaklık denilen yerde asırlar önce Lidya ve Batı Roma İmparatorluğu yaşamış olup şimdi burada üzümler olmaktadır. Üzümlerimiz üç hafta sonra ancak satışa hazır olur. Üzüm ovası denilen Dindarli ve Dadağlı Ovasında hasat aralık ortaklarına kadar devam eder. Ovamimiz adeta açık hava soğuk deposu gibidir" dedi. - MANİSA