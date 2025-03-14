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Sarıgöl'de Yerli Tohumlardan Yazlık Sebze Fideleri Satışa Sunuldu

Sarıgöl'de Yerli Tohumlardan Yazlık Sebze Fideleri Satışa Sunuldu
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2025 yılı yerli tohumlardan yetiştirilen yazlık sebze fideleri satışa başladı. Vatandaşlar, kendi bahçelerinde bu fideleri yetiştirerek yaz sebze ihtiyacını karşılıyor. Üretici Ramazan Bayram, satışların bu yıl oldukça yüksek olduğunu belirtti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2025 yılı yerli tohumlardan yetiştirilen yazlık sebze fidelerinin satışına başlandı.

Yerli ve doğal yazlık fideleri satın alan vatandaşlar bağ ve bahçelerine diktikleri fidelerle yazlık sebze ihtiyacını karşıladıklarını belirterek şunları söyledi: "Kendi yetiştiririm başka olmaz mı? Hiç olmazsa hormon olmuyor bilerek gönül rahatlığı ile yeniliyor, lezzeti başka oluyor. Fideciden biber, domates, patlıcan, bamya, salatalık, fasulye gibi sebzelerin fidelerinden ihtiyacımız kadarını alıyoruz ve yazın sebzemizi bahçemizden taze taze toplayarak tüketiyoruz."

Sarıgöl'de kendi seralarında çeşitli yerli yazlık sebze fidesi yetiştiriciliği yaptığını anlatan üretici Ramazan Bayram, "Yıllardan beri yerli yazlık ve kışlık sebze fidesini tüplü ve demet olarak yetiştiriyorum. Sarıgöl ve çevresinde pazarlarda satıyorum. Yazlık sebzelerin satışları temmuz ayına kadar devam ediyor. Bu yıl seralarımızda beş-altı bin çeşitli türden yazlık sebze fidesi var. Fidelerin toprakla buluşma zamanı başladı. Satın alan fideleri bağ ve bahçelerine dikmeye başladı. Bu yıl talep geçen yıllara oranla oldukça fazla." dedi. - MANİSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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