Haberler

Sarıgöl'de Yaş Üzüm Fiyatları Düşüyor, Üreticiler Zor Durumda

Sarıgöl'de Yaş Üzüm Fiyatları Düşüyor, Üreticiler Zor Durumda
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaş üzüm fiyatlarındaki düşüş, üreticileri olumsuz etkiliyor. Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, üretim maliyetlerinin yüksek olduğunu ve üreticilerin çaresiz kaldığını belirtti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaş üzüm fiyatlarındaki düşüş üreticiyi zor durumda bıraktı. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Maliyetler yüksek, üzümcü çaresiz" dedi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm üreticileri, yaş üzüm fiyatlarının düşük seyretmesinden dolayı zor durumda kaldı. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, ekim ayının sonuna gelinmesine rağmen üzüm fiyatlarındaki durgunluğun üreticiyi zor durumda bıraktığını söyledi.

Ülgen, örtü altında binlerce ton üzüm bulunduğunu ve üreticilerin her gün bağda salkımlarla mücadele ettiğini ifade ederek, "Sarıgöl ovamızda 113 bin dekarlık alanda üzüm üretilmektedir. Bağlarımızda altın sarısı standart ölçülerde üzüm üretimi yapılıyor. Şu an Sarıgöl Sultaniye üzümü iç piyasada 25-30 liradan, ihracatta ise 35-40 lira arasında alıcı buluyor. Kesimler oldukça ağır ilerliyor. Üzüm için maliyetler yüksek, üzümcümüz çaresiz" dedi.

Ülgen, üreticilerin sorunlarının yetkililerce dikkate alınması gerektiğini vurguladı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
Gebze'de 7 katlı binanın çökme anı güvenlik kamerasında

İşte 7 katlı binanın yıkılma anı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benzine 85 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor
Dünyaca ünlü pizzacı şubelerini teker teker kapatıyor

Dünyaca ünlü pizza zinciri şubelerini teker teker kapatıyor
Gazze'ye saldırı emri veren Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü

Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü
Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kimlikleri belli oldu! Komşunun bir iddiası var

Enkazda kalan ailenin kimlikleri belli oldu, komşunun bir iddiası var
Benzine 85 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor
Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

Gebze'de enkazın başına gelen valiyi zora sokan çıkış
CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu

CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu
Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi

Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi
İlber Ortaylı, Cumhuriyet'in ilan belgesini paylaştı

İlber Ortaylı'nın paylaştığı 102 yıllık belge gündem yarattı
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu neden bahis hesabı olduğunu açıkladı

Neden bahis hesabı olduğunu bu sözlerle savundu
Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha

Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha
Napoli'ye büyük şok! Kevin De Bruyne aylarca forma giyemeyecek

Kevin De Bruyne'den kahreden haber
Real Madrid'de kaos! Xabi Alonso, kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti

Kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.