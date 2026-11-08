Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sarıgöl'de üzümlerin yüzde 70'i dalında alıcı bekliyor, üretici zor günler geçiriyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sarıgöl'de üzümlerin yüzde 70'i dalında alıcı bekliyor, üretici zor günler geçiriyor
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2026 yılı sultaniye üzümü alımlarındaki durgunluk nedeniyle ürünlerin yüzde 70'i dalında satılmayı bekliyor. Normalde kasımda kesimlerin yüzde 80'i tamamlanmış olması gerekirken yüksek maliyet, az alıcı ve düşük fiyatlar üreticiyi zor durumda bıraktı.

Manisa'nın Sarıgöl ovasında yetişen dünyaca ünlü çekirdeksiz sofralık sultaniye üzümleri, kasım ayına girilmesine rağmen piyasanın hareketlenmesi umuduyla bağlarda örtü altında bekletiliyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2026 yılı mahsulü alımlarında yaşanan durgunluk, üreticiyi endişeli bir bekleyişe itti. Üretim maliyetlerinin yüksek olması, alıcı sayısının azlığı ve sunulan düşük fiyatlar, üzüm kesimlerinin büyük oranda gecikmesine neden oldu.

Normal şartlarda kasım ayına gelindiğinde üzüm kesimlerinin yüzde 80 oranında tamamlanmış olması gereken Sarıgöl'de, bu yıl üzümlerin yüzde 70'i halen dalında satılmayı bekliyor.

"Bu yıl gerçekten çok zordayız"

Piyasadaki durgunluktan dert yanan Sarıgöllü üreticilerden Mücahit Saraç, beklentilerinin karşılanmadığını belirterek, "Bu yıl satışlarda büyük sıkıntı yaşıyoruz. Iskarta üzümlerde de durum aynı, ürünler dalında bekliyor. Alıcı çok az, iç piyasaya yönelik kesimler oldukça kısıtlı. Çıkma üzümler 10-15 lira bandından sadece belirli günlerde, o da düşük fiyattan alıcı bulabiliyor. Bu yıl üretici olarak gerçekten çok zordayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 45 sitede yayınlandı.
Nursema geri döndü, Kızılcık Şerbeti'nin reytingleri fırladı

Nursema döndü, Kızılcık Şerbeti'nde dengeler değişti!
Melisa Döngel'den Murda ile aşk iddialarına şaşırtan yanıt: İlişki falan yok, çok zorlamayın

Aşk iddialarına noktayı koydu: Çok zorlamayın
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü rapçi Killa Hakan yoğun bakımda uyutuluyor! Sevenlerinden dua istendi

Yoğun bakımda uyutuluyor! Sevenlerinden dua istendi
Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar hastanelik oldu! Ameliyatı ertelendi

Acısı dinmeden bir darbe daha! Özcan Deniz'in eşi hastanelik oldu
Kolombiya'da askeri üsse bombalı İHA saldırısı! 5 asker öldü

Askeri üssü bombalı İHA ile vurdular! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a Zafer Günü ziyareti

İki lider tarihi günde bir araya geliyor
Adını çoğu kişi ilk kez duyacak! Mardin’in 24 üzüm çeşidi bu bahçede

Adını çoğu kişi ilk kez duyacak! Tam 24 çeşit bu bahçede
Torununun ölüm haberini alan 87 yaşındaki babaanne de aynı gün hayatını kaybetti! İkisinin de adı Naime

Torununun acı haberini aldı, aynı gün o da hayata veda etti
Esenyurt'ta kelepçesi açılarak kaçırılan firari, 6 ay sonra dron destekli operasyonla yakalandı

Kelepçesini açıp kaçırmışlardı! 6 ay sonra dronla yakalandı