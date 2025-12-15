Haberler

Kartpostallık görüntüler eşliğinde Sarıgöl'de budama çalışmaları sürüyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm bağlarında sararan yapraklar, muhteşem manzaralar oluştururken, işçiler hasadın tamamlanmasının ardından budama çalışmalarına devam ediyor. Renk cümbüşü eşliğinde çalışan işçiler, doğal güzellikler arasında huzur buluyorlar.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm bağlarında sararan yapraklar, ortaya kartpostallık manzaralar çıkarırken, işçiler de hasadın tamamlandığı bağlarda doğal güzellik eşliğinde budama çalışmalarını sürdürüyor.

Sarıgöl'de sarı ve kahverenginin tonlarına bürünen bağlarda hasat ve kesim çalışmalarının tamamlanmasıyla başlayan budama dönemi, çalışanlara ayrı bir keyif sunuyor. Yaşanan renk cümbüşü ile Abant'ı aratmayan Sarıgöl Ovası'nda, bağların oluşturduğu doğal görüntü eşliğinde çalışan işçiler, hem işlerini yapıyor hem de manzaranın tadını çıkarıyor.

Örtü altında uzun süre kalan bağlarda yaprakların sararmasıyla oluşan görüntünün çalışmaya ayrı bir huzur kattığını belirten budama işçileri, "Bu güzellik içinde çalışmak bizlere huzur veriyor. Bağ yapraklarının sapsarı ve kahverengiye bürünen hali görülmeye değer" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Sarıgöl ve çevresinde budama işçilerine ödenecek günlük yevmiyenin, Sarıgöl İlçe Ziraat Odası tarafından 1500 lira olarak açıklandığı bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
