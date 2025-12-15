Haberler

Budama maliyeti üreticiyi ailece bağa indirdi

Budama maliyeti üreticiyi ailece bağa indirdi
Güncelleme:
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yüksek işçilik ücretleri nedeniyle üreticiler, üzüm bağlarındaki budama çalışmalarını aileleriyle birlikte yapmaya başladı. Böylece hem maliyetleri düşürüyor hem de bağların bakımını daha özenli bir şekilde gerçekleştiriyorlar.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi ve çevresinde üzüm bağlarında başlayan budama çalışmaları, artan işçilik ücretleri nedeniyle üreticiler için aile emeğine dayalı bir sürece dönüştü.

Sarıgöl Ziraat Odası tarafından budama yevmiyesinin 1.500 lira olarak açıklanmasının ardından, birçok budama ekibinin bu ücret üzerinden çalışmaya başlaması üzüm üreticilerini farklı çözümler aramaya yöneltti. Yüksek maliyetlerle karşılaşmak istemeyen üreticiler, makas ve testerelerini alarak bağlarda eşleri ve yakınlarıyla birlikte budama yapmaya başladı.

Sarıgöllü üzüm üreticisi Ramazan Karahan, budama işinin mart ayı sonuna kadar sürdüğünü belirterek, "Havalar uygun olduğu sürece bağımıza geliyoruz. Eşimle, kayınpederimle birlikte çalışarak budamayı kendimiz yapıyoruz. Böylece ciddi bir masraftan kurtulmuş oluyoruz" diye konuştu.

Üreticiler, ailece yapılan budama çalışmalarının hem maliyetleri düşürdüğünü hem de bağların daha özenli şekilde bakımının yapılmasını sağladığını dile getirdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi


title