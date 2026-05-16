Bağlarda üreticilere ilaçlama uyarısı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm bağlarının çiçek dönemine girmesiyle birlikte İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü üreticileri uyardı. Teknik ekiplerin saha incelemeleri sonrası bağlarda külleme, mildiyö ve kurşuni küfe karşı 16-18 Mayıs tarihleri arasında ruhsatlı ilaçlama yapılması gerektiği bildirildi.

Sarıgöl ilçesinde bağlarda yapılan teknik incelemelerin ardından üreticilere önemli uyarılarda bulunuldu. Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontroller sonucunda, üzüm bağlarında hastalıklara karşı mücadele için 16-18 Mayıs tarihleri arasında ruhsatlı ilaçlama yapılması gerektiği açıklandı.

Bağların çiçek dönemine girdiği bu süreçte özellikle külleme, mildiyö ve kurşuni küf hastalıklarına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Yetkililer, hastalıkların verim ve kalite kaybına yol açmaması için üreticilerin belirtilen tarihlerde gerekli mücadeleyi zamanında yapmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının, sosyal medya üzerinden paylaşılan bilgilendirme afişleriyle de üreticilere duyurulduğu öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı