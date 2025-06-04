Sarıgöl'de Sultaniye Üzümleri İçin Sulama Dönemi Başladı

Sarıgöl'de Sultaniye Üzümleri İçin Sulama Dönemi Başladı
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Manisa'nın Sarıgöl ovasındaki çekirdeksiz sofralık Sultaniye üzüm bağlarında, sıcaklıkların artmasıyla birlikte sulama faaliyetleri hızlandı. Üreticiler, derin kuyu sondaj pompaları ile bağlarını sulayarak kaliteli ürün elde etmeyi hedefliyor.

Manisa'nın Sarıgöl ovasında, dünyaca ünlü çekirdeksiz sofralık Sultaniye üzüm bağlarında sulama dönemi başladı. Sıcaklıkların artması ve Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, üzüm bağlarının su ihtiyacını karşılamak için derin kuyu sondaj pompalarından vahşi ve damlama sulama yöntemleriyle sulama yapılıyor.

Bağlarda üzüm salkımlarının çiçeklenme döneminden çıkıp tanelerinin dolgunlaşmaya başlaması, üreticileri harekete geçirdi. Artan sıcaklıklarla birlikte bağlardaki su ihtiyacını karşılamak üzere yoğun bir sulama mesaisi başladı. Sarıgöllü üzüm üreticisi Hüseyin Karcı, "Bağlarımızdaki üzüm salkımları çiçeklenme dönemini tamamladı ve taneler olgunlaşmaya başladı. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte bağlarımız su istiyor. Bu nedenle derin kuyu sondaj pompalarımızdan su çekerek sulama yapıyoruz. Ayrıca Kurban Bayramı'nın yaklaşması da çalışmalarımıza hız kazandırdı." dedi.

Sarıgöl ovasında üzüm üreticileri, bağlarının sağlıklı bir şekilde gelişimini sağlamak ve kaliteli ürün elde etmek için sulama faaliyetlerine devam ediyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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