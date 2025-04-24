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Sarıgöl'de Kardeşlerden Üzüm Çubuğu Yetiştiriciliği Girişimi

Sarıgöl'de Kardeşlerden Üzüm Çubuğu Yetiştiriciliği Girişimi
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Aytaç ve Ahmet Ünlükoç adlı kardeşler, 8 dekarlık alanda 10 çeşit üzüm çubuğu yetiştiriyor. İhtiyaç duyulan köklü ve tüplü bağ çubukları ile yerel tarımı desteklemeyi hedefliyorlar.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Ahmetağa Mahallesinde Aytaç ve Ahmet Ünlükoç adlı kardeşler 8 dekarlık alanda Sarıgöl ve çevresinde tercih edilen 10 çeşit üzüm çeşidinin çubuklarından yetiştirmeye başladı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde iki girişimci kardeş tarafından köklü ve tüplü bağ çubukları yetiştirilmeye başlandı. 8 dekarlık alanda toplam 140 bin üzüm çubuğu yetiştiren kardeşler, ilçedeki önemli bir eksikliği giderdiklerini söyledi. Kardeşlerden Aytaç Ünlükoç, "Sarıgöl ve çevresinde her geçen yıl çeşitli üzüm yetiştirmekte ve dikimi yapılmakta. Bu nedenle böyle bir girişim için kolları sıvadık. 8 dekarlık alanda 90 bini köklü, 50 bin adedi de serada tüplü olmak üzere toplam 140 bin adet 10 farklı üzüm çubuğu yetiştirmeye başladık." dedi.

Sarıgöllüler de 10 çeşit üzüm çubuğunun ilçede yetiştirilmesinden memnun olduklarını dile getirdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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