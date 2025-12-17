Haberler

Üzüm bağlarında kadın istihdamı artıyor

Üzüm bağlarında kadın istihdamı artıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde başlatılan üzüm bağlarının yenileme çalışmaları, kadın tarım işçilerine yeni istihdam alanları sağlıyor. Günlük 1.500 lira yevmiye ile çalışan kadınlar, düşen verimi artırmak için önemli rol üstleniyor.

Sarıgöl'de üzüm bağlarında başlatılan yenileme çalışmaları, kadın tarım işçilerine yeni istihdam alanları oluşturuyor. Günlük 1.500 lira yevmiye ile çalışan kadınlar, bağların yeniden üretime kazandırılmasında önemli rol üstleniyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde verimi düşen üzüm bağlarında başlatılan yenileme çalışmalarıyla birlikte kadın istihdamında artış yaşanıyor. Bağ yenileme kapsamında kadın tarım işçileri, budama ve kesim işlerinde yoğun mesai harcıyor.

Dayıbaşı Necati Paracı ile birlikte üzüm bağlarına giden kadın işçiler, yenilenecek olan bağlarda asmaların budama işlemlerini yaparak çalışmalara başladı. Uzun yıllardır üretim yapılan ve yaşlanmaya bağlı olarak verim kaybı yaşayan üzüm bağlarında, asmalar köklenmeden önce ana omcadan ayrılıyor.

Bağını yenileme kararı alan üretici Mehmet Özdemir, verimin düşmesi nedeniyle yenileme çalışmasına başladıklarını belirterek, "Bağımız oldukça yaşlandı. Yeniden yüksek verim alabilmek için yenileme yapıyoruz. Bu süreçte kadın işçilerimizin emeği büyük" dedi.

12 kişilik kadın işçi ekibiyle çalışmaların sürdüğünü ifade eden Dayıbaşı Necati Paracı ise, "Yaklaşık 20 dönümlük üzüm bağında yenileme çalışması yapıyoruz. Önce budama, ardından ana omcaya kadar kesim işlemleri gerçekleştiriliyor. Daha sonra asmanın gövdesi sökülerek yerine yeni asmalar dikilecek. Kadın işçilerimiz günlük 1.500 lira yevmiye ile çalışıyor" diye konuştu.

Bağ yenileme çalışmalarıyla hem üzüm üretiminin artırılması hem de kadın tarım işçilerinin istihdama katılımının güçlendirilmesi hedefleniyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı

Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı
Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak

Vatandaşı düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Börek tezgahında fareler cirit attı

Börek tepsilerinin arasında fareler cirit attı
Türkiye'yi alarma geçiren serseri İHA! Vur emri Eskişehir'den verilmiş

Ankara'yı alarma geçiren serseri İHA! Vur emriyle füzeler ateşlendi
Fenerbahçe'nin yıldızı rakibini tehdit etmiş: Sonraki maçta seni öldüreceğim

Fenerbahçe'nin yıldızı rakibini tehdit etmiş: Seni öldüreceğim
'İlaçtır' dedi, paylaştı! Cam kenarındaki bornozlu pozları çok konuşuldu

"İlaçtır" dedi, paylaştı! Cam kenarındaki bornozlu pozları çok konuşuldu
Börek tezgahında fareler cirit attı

Börek tepsilerinin arasında fareler cirit attı
Boşanma davasında algıları yıkan 'nafaka' kararı

Boşanma davasında algıları yıkan karar
Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar
Messi, Hindu tanrısı Hanuman'ı ziyaret etti

Onu daha önce böyle görmediniz!
Akaryakıta gece yarısı bir büyük indirim daha geldi

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Sessiz sedasız dev bir indirim geldi
3 harfli markette bozuk tavuk skandalı

Skandal görüntüler 3 harfli markette kaydedildi
Galatasaray'dan gece yarısı Icardi açıklaması

Galatasaray'dan gece yarısı Icardi açıklaması
Güllü'nün oğlu, 'Ablan anneni öldürebilir mi?' sorusuna böyle yanıt verdi: Bir kişi için yapabilir

Tuğberk'ten "Ablan anneni öldürebilir mi?" sorusuna korkunç yanıt
Sinan Burhan, 'Otel sahibi Turizm Bakanı olamaz' diyen CHP'yi fena köşeye sıkıştırdı

Ünlü gazeteci, canlı yayında CHP'yi fena köşeye sıkıştırdı
title