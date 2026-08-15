Haberler

Sarıgöl'de Zirai Mücadele Test İstasyonu ile Pestisit Kullanımı Azalacak

Sarıgöl'de Zirai Mücadele Test İstasyonu ile Pestisit Kullanımı Azalacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kurulan Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Test İstasyonu, çiftçilerin ilaçlama makinelerini bilimsel yöntemlerle test ediyor. Bu sayede gereksiz pestisit kullanımı önlenerek çevre sağlığı korunacak ve üzüm ihracatındaki kalıntı riski en aza indirilecek. Çiftçiler, test için Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvurabilir.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kurulan Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Test İstasyonu ile çiftçilerin ilaçlama makineleri bilimsel yöntemlerle test ediliyor. Yeni uygulama sayesinde gereksiz pestisit kullanımının önüne geçilerek hem çevre sağlığı korunacak hem de üzüm ihracatındaki kalıntı riski en aza indirilecek.

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde kurulan Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Test İstasyonu'nda; ilaçlama makinelerinin püskürtme performansı, pülverizatör başlık debileri, basınç değerleri, damla dağılımı, hava akımı ve atomizasyon yapısı bilimsel yöntemlerle test edilerek kayıt altına alınıyor. Gerçekleştirilen testler sayesinde uygun dozda, uygun miktarda ve doğru parametrelerle zirai mücadele yapılması sağlanarak gereksiz pestisit kullanımının önüne geçiliyor.

Bu uygulama ile hem çevre ve insan sağlığının korunması hem de özellikle sofralık üzüm ihracatında karşılaşılan pestisit kaynaklı kalıntı risklerinin azaltılması hedefleniyor. İlaçlama alet ve makinelerinin testini yaptırmak isteyen çiftçilerin, Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne müracaat edebilecekleri belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır'da katliam gibi kaza! Ölü sayısı her geçen saat artıyor

En mutlu günleri kana bulandı! Ölü sayısı her geçen saat artıyor
İki gündür evde kapalı! Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor

İki gündür evde kapalı! Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uzman Onbaşından acı haber! Daha çok gençti

Uzman Onbaşından kahreden haber! Daha çok gençti
Arda Güler'den antrenmanda inanılmaz gol

Attığı şutu izleyenlerin ağzı açık kaldı
Viyadük altında şüpheli son! Uzman doktor ölü olarak bulundu

Kenti sarsan ihbar! Uzman doktor viyadük altında ölü bulundu
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor
Süleymancıların kara deposu! Torbalarca evrakı imha etmişler

Süleymancıların karargahına baskından çok özel görüntüler

AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı Türkan Kayır oldu

AK Parti’nin çeyrek asırlık tarihinde bir ilk yaşandı

Dervişoğlu ile Bakırhan’ın samimi anlarını Türkeş'in kızına sorduk

Bu görüntüyü Türkeş'in kızına sorduk