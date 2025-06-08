Sarıgöl'de Fırtına ve Dolu Korkuttu, Zarar Minimize Edildi

Sarıgöl'de Fırtına ve Dolu Korkuttu, Zarar Minimize Edildi
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde etkili olan fırtına ve dolu yağışı çiftçileri endişelendirdi. Ancak bağların kanaviçe tüllerle örtülmesi dolu zararını büyük ölçüde önledi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve kısa süreli dolu yağışı çiftçileri korkuttu. İlçedeki bağların çoğunun kanaviçe tüllerle örtülmesi dolu zararını büyük ölçüde önledi.

Sarıgöl'de akşam saatlerinde başlayan yağmurla karışık dolu ve fırtına Sarıgöl ilçesinin Afşar, Dallas mevkii ve Sarıgöl Gavur Damları mevkiinde hafif dolu zararına neden oldu.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Allah'tan dolu zararı çok fazla değil. Yok denebilecek kadar az oldu. Dolu zararının olmaması yıllardır bağlarımızda uyguladığımız dolu tül savar dediğimiz kanaviçe örtüler sayesinde oldu. Allah büyük afetlerden üreticilerimizi korusun." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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