Sarıgöl'de ekmeğe ve simide yeni tarife

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 15 TL'den satılan ekmek ve simit, yüzde 25'lik artışla 20 TL'ye yükseldi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ekmek, simit ve poğaça fiyatlarına zam yapıldı. Artan un, enerji ve işletme maliyetleri nedeniyle alınan yeni fiyat kararıyla birlikte zamlı tarifeler uygulanmaya başlandı.

Sarıgöl'de vatandaşların günlük tüketimde yoğun olarak tercih ettiği ekmek ve unlu mamullerde fiyat artışına gidildi. Yeni tarifeye göre daha önce 15 liradan satılan 230 gram ekmek 20 liraya yükselirken, 100 gram simit ve poğaçanın fiyatı da 15 liradan 20 liraya çıktı.

Fırın işletmecileri, son dönemde artan maliyetler nedeniyle fiyat düzenlemesinin kaçınılmaz hale geldiğini belirtti. Zamlı fiyatların ilçe genelindeki satış noktalarında uygulanmaya başladığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı