Kırağı vurdu, gök domates seraya taşındı

Güncelleme:
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde domates üreticileri, geceleri etkili olan kırağı nedeniyle henüz olgunlaşmamış domatesleri toplayarak seralarda ve naylon üzerinde olgunlaştırıyor. Bu yöntemle sezonun son hasadını pazara sunan çiftçiler, gök domatesleriyle de turşuluk olarak değerlendirme imkanı sağlıyor.

Sarıgöl'de domates üreticileri, geceleri etkili olan kırağıya karşı yeşil halde topladıkları domatesleri seralarda ve naylon üzerinde olgunlaştırarak hem ürünü kurtarıyor hem de sezonun son hasadını pazara sunuyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde domates üretimi yapan çiftçiler, son günlerde geceleri etkili olan kırağı nedeniyle henüz olgunlaşmamış domatesleri tarladan toplayarak seralarda ve açık alanda naylon üzerinde olgunlaştırmaya başladı.

Geceleri yaşanan don riskine karşı önlem alan üreticiler, yeşil halde topladıkları gök domatesleri sera içerisinde ya da açık alanda naylon üzerine sererek güneşten faydalanmalarını sağlıyor. Açık alanda olgunlaştırılan domateslerin ise akşam saatlerinde üzeri örtülerek soğuktan korunuyor.

Serada ve naylon üzerinde olgunlaştırılan domatesler daha sonra pazarlarda satışa sunuluyor. Tarla domatesleri pazarlarda vatandaşlardan yoğun ilgi görürken, bazı vatandaşlar ise gök domatesleri turşuluk olarak satın alarak değerlendiriyor.

Domates üreticileri, sezonun son hasadını bu yöntemle pazara sunduklarını belirterek, ürünlerini 20 ile 25 lira arasında sattıklarını ifade etti. Kimi üreticiler ise serada olgunlaşan domateslerini bu hafta itibarıyla pazarda tamamen tükettiklerini dile getirdi. - MANİSA

Haberler.com
