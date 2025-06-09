Sarıgöl'de Çiftçiler Üzüm Bağlarında Çalışmalara Başladı

Sarıgöl'de Çiftçiler Üzüm Bağlarında Çalışmalara Başladı
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde çiftçiler, üzüm bağlarında salkımları düzeltme ve budak alma çalışmalarına başladı. Bu işlemler ürün kalitesini artırmak ve standart salkım elde etmek amacıyla yapılıyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde çiftçiler, üzüm bağlarında salkımları düzeltme ve budak alma çalışmalarına başladı. Üzüm bağlarında yapılan çalışmalar, ürün kalitesini artırmak ve standart salkım elde etmek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Bağlarda gelişen üzüm salkımları önce düzenleniyor, ardından standart salkım haline getirmek için fazla budaklar özenle kesiliyor. Sarıgöl Emcelli Mahallesi'nden çiftçi Ahmet Tosun, salkım aralama çalışmalarının önemine değinerek, "Bağlarımızın işi hiç bitmez. Bir işlem biter, diğeri başlar. Hasat zamanına kadar bağdayız. Bayram sonrası salkım budama işleri daha yoğun bir şekilde devam edecek. Üzümlerimizi yaş olarak ihraç edebilmek için bu uygulamaları yapmak zorundayız." dedi.

Sarıgöl üzüm üreticileri, yıl boyunca bağlarında titizlikle çalışarak hem kaliteyi artırmayı hem de ihracata uygun ürün elde etmeyi hedeflediklerini belirtti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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Yorumlar (1)

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