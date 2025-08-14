Sarıgöl'de Çiftçiler Kışlık Sebze Fidanlarını Toprakla Buluşturuyor

Sarıgöl'de Çiftçiler Kışlık Sebze Fidanlarını Toprakla Buluşturuyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki çiftçiler, kışlık sebze fidelerini toprakla buluşturarak kış sezonuna hazırlık yapıyor. Doğal yöntemlerle yetiştirilen pırasa, brokoli, lahana ve kereviz gibi sebzeler, yazlık ürünlerle birlikte pazara sunulacak.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi ve çevresinde bahçecilik yapmakta olan çiftçiler kışlık sebze fidanlarını toprakla buluşturmaya başladı.

Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümünün yetiştirildiği Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kış sofralarına sebze yetiştiren çiftçiler sebze fidelerini toprakla buluşturmaya başladı. Üzüm ile beraber bir çok farklı alanda tarımsal faaliyetin yapıldığı ilçede çiftçiler kış sezonuna taze ürünler yetiştiriyor. Sarıgöl ilçesine bağlı Emcelli Mahallesinde sebze üretimi yapan çiftçi Hüseyin Karcı, ürünleri doğal yollarla yetiştirdiklerini belirterek "Kışlık sebze fişlerimizi tarlalara dikmeye başladık. Kışlık olarak pırasa, brokoli, lahana, kereviz gibi sebzelerin dikimlerini şimdiden yaparak kış sezonuna yetiştiriyoruz. Bir yandan yazlık sebzelerimizi pazarda satarken bir yandan da kışlık dikim yapmaktayız. Ürünlerimiz doğal olarak yetiştiriliyor" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
İzmir için korkutan uyarı! 1 milyon kişi susuzluk riski altında

İzmir için korkutan uyarı! 1 milyon kişi risk altında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü kuruyemiş zincirinde skandal! Ekipler hemen el koydu

Ünlü kuruyemiş zincirinde skandal! Ekipler hemen el koydu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.