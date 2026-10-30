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Sarıgöl'de 113 bin dekarda üzüm hasadı durgunluk ve yüksek maliyetlerle gecikti

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Sarıgöl'de 113 bin dekarda üzüm hasadı durgunluk ve yüksek maliyetlerle gecikti
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Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 113 bin dekarlık alanda yetiştirilen çekirdeksiz Sultaniye üzümünde hasat, piyasadaki durgunluk ve yüksek maliyetler nedeniyle gecikti. Ürünün büyük bölümü örtü altında beklerken üreticiler fiyatların yükselmesini umuyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm piyasasındaki durgunluk ve yüksek maliyetler nedeniyle hasat gecikti. Yaklaşık 113 bin dekar alanda yetiştirilen çekirdeksiz Sultaniye üzümlerinin büyük bölümü örtü altında beklerken, üreticiler fiyatların yükselmesini umut ediyor.

Üzümün başkenti olarak bilinen Sarıgöl'de, temmuz ayında doğa olaylarından korumak amacıyla beyaz kanaviçe örtülerle kaplanan bağlarda binlerce ton Sultaniye üzümü henüz hasat edilmedi.

Bu yıl üzüm piyasasının durgun seyretmesi, üretim maliyetlerinin yüksekliği ve alım satımda yaşanan sıkıntılar kesim çalışmalarını yavaşlattı. İlçedeki 113 bin dekarlık üzüm alanında yetiştirilen ürünlerin şu ana kadar yalnızca küçük bir bölümü hasat edilerek değerlendirilebildi.

Geçtiğimiz yıl bu dönemlerde ovanın yaklaşık yüzde 90'ında hasat tamamlanmışken, bu yıl bağlardaki üzümlerin büyük bölümünün örtü altında kalması dikkat çekti.

Üreticiler, piyasanın hareketlenerek fiyatların iyileşeceği umuduyla ürünlerini bağlarda bekletmeye devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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