Şaphane'ye yaban mersini bahçesi tesis edilecek

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yeni yaban mersini bahçesi tesis edileceği bildirildi.

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yeni yaban mersini bahçesi tesis edileceği bildirildi.

İlçeye tesis edilecek olan yaban mersini bahçesinde dikim öncesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından toprak analizi için numune alma işlemi gerçekleştirildi. - KÜTAHYA