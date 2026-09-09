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Şaphane’de Değirmendere köyü yolunda bakım ve onarım çalışması

Şaphane’de Değirmendere köyü yolunda bakım ve onarım çalışması
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Şaphane Kaymakamı Davut Boztaş, Değirmendere Köyü yolunda sürdürülen bakım ve onarım çalışmalarını yerinde inceledi.

Şaphane Kaymakamı Davut Boztaş, Değirmendere Köyü yolunda sürdürülen bakım ve onarım çalışmalarını yerinde inceledi.

Yol güzergahında bozulan ve ulaşım güvenliğini olumsuz etkileyen bölümlerde ekipler tarafından yama çalışması yapıldı. Çalışmaları sahada takip eden Kaymakam Boztaş, yetkililerden yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Bakım ve onarım çalışmalarının, köy yolunda ulaşım güvenliğinin artırılması ve sürücülerin daha güvenli seyahat edebilmesi amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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