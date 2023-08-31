Kartepe Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 'Sapanca Gölü'nün Korunması ve Sürdürülebilir Ekosistem İçin Hayalet Ağların Temizlenmesi ve Balıklandırma Projesi' kapsamında Sapanca Gölü'ne 100 bin sazan balığı salındı.

- Sapanca Gölü'ne 100 bin balık salındı

KOCAELİ - "Sapanca Gölü'nün Korunması ve Sürdürülebilir Ekosistem İçin Hayalet Ağların Temizlenmesi ve Balıklandırma Projesi" çerçevesinde Sapanca Gölü'ne 100 bin sazan salındı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın destek verdiği, "Sapanca Gölü'nün Korunması ve Sürdürülebilir Ekosistem İçin Hayalet Ağların Temizlenmesi ve Balıklandırma Projesi" çerçevesinde Sapanca Gölü'ne balık salındı. Sapanca Gölü'nde hayalet ağların temizlenme çalışması devam ederken, proje dolayısıyla göle 100 bin sazan salındı. Eşme sahilinde düzenlenen programa Kartepe Belediyesi Başkan Vekili Orhan Akyüz ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Filiz, KAMADER Başkanı Engin Uztürk, Tarım İl Müdürü Levent Küçük ile davetliler katıldı. Programda gereken önlemlerin alınması sonrasında balıklar Sapanca Gölü'ne salındı.