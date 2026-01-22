Sanofi, Golden Pulse Awards'ta 3 ödül kazandı

Sanofi'nin diyabet hastaları için Corpal Health ile birlikte geliştirdiği mobil uygulaması Corpy, Golden Pulse Awards'ta ödül aldı. Diyabet yönetimini dijital bir sistemle destekleyen uygulama, hasta deneyimini iyileştirme, bilgilendirme ve sağlık profesyonelleriyle etkileşimi kolaylaştırma yönündeki yaklaşımıyla 3 farklı ödüle layık görüldü.

Sanofi, entegre dijital sağlık ekosistemi kapsamında diyabet hastalarının kullanımına sunduğu Corpy uygulaması ile Golden Pulse Awards'ta 3 farklı kategoride ödül kazandı. Yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin sağlık ve iyi yaşam alanındaki en itibarlı ödül programlarından olan Golden Pulse Awards'ta, 'Yılın En Başarılı Hasta Deneyimi Uygulaması', 'Yılın En Başarılı Sağlık Hizmetleri İletişimi' ve 'Yılın En Başarılı Health & Wellness ve Bilinçlendirme Uygulaması' kategorilerinde kazanılan 3 ödül, şirketin hasta deneyimini merkeze alan dijital dönüşüm stratejisindeki başarısını gösterdi. Corpy, diyabetli kişilerin hastalık yönetimini kolaylaştıran ve sağlıklarını takip etmelerini sağlayan dijital bir sistem sunuyor. Bu sayede sağlık profesyonelleri, sisteme yüklenen veriler üzerinden hasta süreçlerini daha kolay, etkin ve bütüncül bir şekilde izleyebiliyor.

"Dijital çözümler ve girişimcilik iş birlikleriyle sağlıkta dönüşümü mümkün kılan entegre bir ekosistem inşa ediyoruz"

Şirketin, sağlık alanındaki bilimsel atılımları hızlandırmak ve hasta yolculuğunu iyileştirmek amacıyla teknolojik iş birlikleri yapmayı ve çözümler geliştirmeyi sürdürdüğünü söyleyen Avrasya Bölgesi Yerleşik Ürünler Direktörü Gözde Haksal konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Bu yaklaşımın somut örneklerinden biri, PharmUp programımızın girişimcilerinden Corpal ile bir yıl önce hayata geçirdiğimiz dijital uygulama Corpy oldu. Biz diyabeti yalnızca ilaca indirgenmiş tek boyutlu bir alan olarak değil; hastaların tedaviye uyumundan kendi sağlıklarını aktif biçimde yönetebilmelerine olanak tanıyan bütüncül bir süreç olarak ele alıyoruz. Corpy, diyabet yönetimini dijital çözümlerle güçlendiren entegre sağlık ekosistemimizin önemli bir bileşeni olarak bu vizyonu hayata geçiriyor. Kısa sürede önemli bir ihtiyaca yanıt vermesi ve elde ettiği başarının Golden Pulse Awards'ta üç ayrı kategoride ödülle taçlandırılması bizler için büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Önümüzdeki dönemde de özellikle diyabet gibi kronik hastalıkların daha etkin yönetimini hedefleyen, veri odaklı kararlara olanak tanıyan ve hasta hekim iletişimini güçlendiren dijital çözümler geliştirmeye devam edeceğiz."

"Corpy'yi tasarlarken hedefimiz, farklı ihtiyaçları aynı platformda buluşturan, veriyle güçlenen dijital sağlık çözümü geliştirmekti"

PharmUp programında bir start-up olarak başlayan yolculuğun, CorPal ve Sanofi ekiplerinin süreci birlikte sahiplenmesiyle, birçok insanın hayatına dokunan önemli bir iş birliğine dönüştüğünü belirten CorPal CEO'su Göksel Çinier sözlerine şöyle devam etti: "Bu yolculuk, baştan tanımlanmış bir projeden çok, sahadan gelen geri bildirimlerle, büyüyen, değişen ihtiyaçlara göre sürekli şekillenen ve olgunlaşan bir yapı olarak ilerledi. Diyabet, tek başına bir ürün ya da müdahaleyle yönetilebilecek bir alan değil. Hastaların günlük yaşamından hekimlerin klinik karar süreçlerine, sağlık sistemlerinin sürdürülebilirliğine kadar uzanan bütüncül ve kanıta dayalı bir yaklaşım gerektiriyor. Corpy'yi tasarlarken hedefimiz, bu farklı ihtiyaçları aynı platformda buluşturan, veriyle güçlenen ve uzun vadeli etki oluşturabilen bir dijital sağlık çözümü geliştirmekti. Golden Pulse Awards'ta üç farklı kategoride alınan bu ödüller, diyabet alanında hastaların, hekimlerin ve sağlık sistemlerinin yükünü azaltmaya yönelik bütüncül çözümlere duyulan ihtiyacın güçlü bir göstergesi. Bu ortak vizyon doğrultusunda, diyabet yönetiminde geleceği şekillendirecek sürdürülebilir ve bilimsel temelli dijital sağlık çözümleri üretmeye devam edeceğiz."

Açıklamaya göre şirket, hasta deneyimini merkeze alan dijital dönüşüm stratejisi doğrultusunda yeni iş birliklerine, yatırımlara ve teknolojik çözümlere odaklanmayı sürdürüyor. Şirket, klinik tedaviyi iletişim ve teknolojiyle birleştiren entegre dijital sağlık ekosistemi sayesinde diyabet gibi kronik hastalıklarda süreklilik gerektiren bakım sürecine destek sağlayarak hastaların uzun dönemli sağlık yönetimlerini daha güvenli ve kontrollü hale getirmeyi hedefliyor. - İSTANBUL