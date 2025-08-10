Şanlıurfa Valisi Fıstık Hasadına Katıldı

Şanlıurfa Valisi Fıstık Hasadına Katıldı
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kentin fıstık hasadına katılarak üreticileri ziyaret etti. Vali, bu yıl ürün miktarının kısmen az olduğunu belirtti ve yeni sezonun bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Türkiye'nin en çok Antep fıstığı üretiminin yapıldığı kentte fıstık hasadına katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şıldak, Bozova ilçesine bağlı Çakmaklı Mahallesi'nde işçileri ziyaret ederek fıstığın ilk ürünü olan boz fıstık hasadına katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Şıldak, yeni sezonun bol ve bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

Şanlıurfa'nın 220 bin hektarlık alanda yaklaşık 45 milyon Antep fıstığı ağacıyla Türkiye'de birinci sırada yer aldığını vurgulayan Şıldak, şunları ifade etti:

"Bu yıl ürün kısmen daha azdır. Üreticilerimiz, kuraklık etkisini göz önünde bulundurarak genellikle erken hasadı tercih ediyor. Erken hasada, 'boz fıstık' veya 'su altı' denir. Bu ürün, işleme tabi tutulduktan sonra pastacılık, baklava ve tatlı sektöründe kullanılan yeşil içe sahiptir."

Vali Şıldak, daha sonra fıstık kavlatma tesisini inceledi.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Ekonomi
