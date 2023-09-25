Şanlıurfa Ticaret Borsasında Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek Fiyattan Satıldı
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 44,75 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da verildi.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 44,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Çigit
|Kg
|5,35
|5,35
|Buğday
|Kg
|8,50
|11,20
|Mısır
|Kg
|5,40
|5,40
|Preseli pamuk
|Kg
|37,00
|44,75
|Saman
|Kg
|0,90
|0,90
|Kütlü pamuk
|Kg
|16,50
|16,78
|Pamuk sapı
|Kg
|0,59
|0,59
Kaynak: AA / Ekonomi