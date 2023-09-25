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Şanlıurfa Ticaret Borsasında Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek Fiyattan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 44,75 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da verildi.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 44,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
ÇigitKg5,35

5,35
BuğdayKg8,50

11,20
MısırKg5,40

5,40
Preseli pamukKg37,00

44,75
SamanKg0,90

0,90
Kütlü pamukKg16,50

16,78
Pamuk sapıKg0,59

0,59

Kaynak: AA / Ekonomi

Şanlıurfa Ekonomi Haberler

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