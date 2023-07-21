Şanlıurfa Ticaret Borsasında Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 42 Liradan Satıldı

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 42 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: Kırmızı kabuklu mercimek (15,00-15,50 TL/kg), Buğday (7,50-9,09 TL/kg), Mısır (5,30 TL/kg), Kütlü pamuk (10,12-10,15 TL/kg), Preseli pamuk (35,00-42,00 TL/kg).