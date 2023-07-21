Şanlıurfa Ticaret Borsasında Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 42 Liradan Satıldı
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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 42 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: Kırmızı kabuklu mercimek (15,00-15,50 TL/kg), Buğday (7,50-9,09 TL/kg), Mısır (5,30 TL/kg), Kütlü pamuk (10,12-10,15 TL/kg), Preseli pamuk (35,00-42,00 TL/kg).
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 42 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|15,00
|15,50
|Buğday
|Kg
|7,50
|9,09
|Mısır
|Kg
|5,30
|5,30
|Kütlü pamuk
|Kg
|10,12
|10,15
|Preseli pamuk
|Kg
|35,00
|42,00
Kaynak: AA / Yasin Dikme - Ekonomi