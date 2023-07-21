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Şanlıurfa Ticaret Borsasında Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 42 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 42 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: Kırmızı kabuklu mercimek (15,00-15,50 TL/kg), Buğday (7,50-9,09 TL/kg), Mısır (5,30 TL/kg), Kütlü pamuk (10,12-10,15 TL/kg), Preseli pamuk (35,00-42,00 TL/kg).

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 42 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg15,0015,50
BuğdayKg7,509,09
MısırKg5,305,30
Kütlü pamukKg10,1210,15
Preseli pamukKg35,0042,00

Kaynak: AA / Yasin Dikme - Ekonomi

Şanlıurfa Mısır Ekonomi Haberler

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