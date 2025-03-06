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Şanlıurfa'da Seracılık Hızla Yaygınlaşıyor

Şanlıurfa'da Seracılık Hızla Yaygınlaşıyor
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Şanlıurfa'da seracılık yapan 473 çiftçinin oluşturduğu sektör, kırsal bölgelerde sebze üretimini artırıyor. Seralarda erken dikim yapılarak yüksek verim elde ediliyor ve taze sebzeler piyasaya erken sunuluyor.

Şanlıurfa'da sebze fideleri, seralarda toprakla buluşturuldu.

Şanlıurfa'da seracılık hızla yaygınlaşıyor. Kent genelinde 473 çiftçi sera tarımı yaparak sebze üretimine katkı sağlıyor. Özellikle kırsal mahallelerde yaşayan çiftçiler, kendi arazilerinde birer, ikişer, dönüm seralar kurarak domates, biber, salatalık ve patlıcan yetiştiriciliğine yöneliyor. Bu seralar genellikle aile işletmeleri tarafından yönetiliyor.

Seralarda erken ilkbaharda fide dikimi yapılıyor ve yaklaşık 40 gün içinde ürünler gelişmeye başlıyor. Açık tarla şartlarında henüz ürün bulunmazken, seralarda yetişen sebzeler piyasaya erken giriş yaparak yüksek fiyatlardan alıcı buluyor. Dönüm başına elde edilen verimin ise açık tarla üretimine göre oldukça yüksek olduğu bildirildi.

Ziraat Yüksek Mühendisi Mehmet Tekçe, seracılığın avantajlarına dikkat çekerek, "Son zamanlarda seracılık yaygınlaşmaya başladı. Herkes kendi arazisinde, birer, ikişer dönüm sera kurmaya başladı. Bu seralarda erken ilkbaharda ekim yapılıyor ve piyasada ürün yokken, pazara ürün sürülüyor. Dolayısıyla bu ürünler daha iyi para ediyor. Bu seralarda domates, salatalık, biber, patlıcan özelikle ekiliyor" dedi.

Seracılıkla uğraşan üreticilerden Celal Karataş, seracılığın kazançlı bir iş olduğunu vurgulayarak, "Tüm çiftçilerin seracılık yapmasını isterim. İyi bir iştir, kazançlıdır" şeklinde konuştu.

Üretici Veysel Akkuş ise "Burada salatalık ekiyoruz. Bir dönümlük serada ekimi yapıyoruz. Kazancı yüksek, verimi yüksek" ifadelerini kullandı.

Güneydoğu'da hızla büyüyen seracılık sektörü, bölge çiftçilerine ekonomik açıdan yeni fırsatlar sunarken, tüketicilere de yılın her döneminde taze sebze temin edilmesini sağlıyor. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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