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Şanlıurfa'da Ramazan Alışverişinde Yoğunluk

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Ramazan ayının ilk sahur vaktine saatler kala, Şanlıurfa'da tarihi çarşılar bölgesinde yoğun alışveriş yapıldığı gözlemlendi. Vatandaşlar, hurma, kuru üzüm ve kayısı gibi gıda ürünleri alarak Ramazan'a hazırlanıyor. Esnaflar ise bu yoğunluktan memnun.

Şanlıurfa'da Ramazan alışverişi dolayısıyla tarihi çarşılar bölgesinde yoğunluk yaşandı.

İslam alemi için önemli aylardan biri olan ve vatandaşların oruç tutarak ibadet ettiği Ramazan ayının ilk sahur vaktine saatler kaldı. Ramazan alışverişini son güne bırakan vatandaşlar, tarihi çarşılar bölgesinde yoğunluk oluşturdu. Hurma, kuru üzüm, kayısı gibi çeşitli gıda ürünleri alan vatandaşlar, Ramazan ayının barış, kardeşlik ve yardımlaşma duyguları içerisinde geçmesi temennisinde bulundu.

Hazırlıklarını tamamlayarak tezgahlarını süsleyen esnaf, yoğunluk nedeniyle mutlu olduklarını söyledi. Esnaf Hüseyin Korkmaz, "Yeni bir Ramazan ayı dolayısıyla tezgahlarımızı süsledik. Hazırlıklarımızı tamamladık, müşterilerimizi bekliyoruz. İnşallah güzel geçer. Herkes kendi gücüne göre bir şeyler alıyor. Şanlıurfa'da Ramazan yaşanıyor. Havalar da bu yıl serin. Fiyatlarda geçen yıla göre yüzde 15 ile 20 arasında bir artış oldu. Yoğunluğun Ramazan'ın 1'inci ve 2'nci gününde daha fazla olmasını bekliyoruz" dedi.

Esnaf Süleyman Çelik, "Hazırlıklarımızı bitirdik. Yoğunluk nedeniyle mutluyuz. Vatandaşlar hurma ve kayısıya rağbet gösteriyor. Yoğunluk Ramazan ayının ilk 10 günü devam eder diye tahmin ediyorum" şeklinde konuştu.

Ramazan alışverişi yapan vatandaşlardan Mehmet Kaban, "Kayısı, kuru incir, hurma aldım. Alışverişimiz devam ediyor. Son güne bıraktık. Ramazan ayı hayırla, bollukla geliyor. İnşallah güzel olacak" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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