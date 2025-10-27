Şanlıurfa'da Oteller Yüzde 100 Doluluk Oranına Ulaştı

Tarihi, kültürü, gastronomisi ve inanç turizmiyle öne çıkan Şanlıurfa'da sonbahar aylarında yaşanan turizm hareketiyle otellerdeki doluluk oranı yüzde 100 seviyesine çıktı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe ve Karahantepe ile Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl gibi önemli tarihi alanlara sahip Şanlıurfa'da, eylül-ekim aylarında otellerdeki doluluk oranı yüzde 100 seviyesine ulaştı. Kente gelen yerli ve yabancı misafirler, Şanlıurfa'nın binlerce yıllık tarihini yerinde keşfetmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Otellerde doluluk oranı yüzde 100"

Şanlıurfa'da turizmci-otel işletmecisi Ahmet Küçük, "Şanlıurfa bu dönemlerde çok yoğun bir turizm sezonu yaşıyor. Özellikle Nisan, Mayıs, Eylül ve Ekim aylarında havaların serinlenmesiyle birlikte turist akınına uğruyor. Şu anda doluluklarımız yüzde 100 ve bu şekilde devam ediyor. Aralık ortasına kadar bu şekilde ve bayağı bir yoğun teveccüh var. İnsanlar artık biraz şehir otellerinden uzaklaşma ihtiyacı hissediyorlar. Urfa'nın da bu anlamda çok büyük bir potansiyeli var. Kültür turizmi var, yemeklerimiz çok ön planda, tarih deseniz binlerce yıllık geçmişe sahibiz. Göbeklitepe, Karahantepe ve Harran gibi ören yerlerimiz var. Yine inanç turizmi deseniz Hz. İbrahim ve diğer peygamberlerin burada yaşadığı biliniyor. Artık insanlar farklı arayışlar içerisine giriyor. Artık insanlar şehir otellerinden sıkıldılar diyebiliriz. Bu anlamda Şanlıurfa'ya bayağı teveccüh var" dedi.

"Ekim ayı her zaman yılın en güzel ve en verimli ayı olmuştur"

Turizm Rehberi Mehmet Kamil Türkmen, Şanlıurfa'ya her geçen gün ilginin arttığını belirterek, "Urfa'da 12 aya bakıp baktığınız zaman Ekim ayı her zaman yılın en güzel ve en verimli ayı olmuştur. İstatistikler bunu böyle söyler. Dolayısıyla arkamızda, sağımızda, solumuzda ve önümüzde baktığımız zaman bu güzel mahşeri kalabalığı görürsünüz. Bu durum gerçekten bizi son derece mutlu kılıyor. Otellerimizde de şuan Ekim ayı için doluluk oranları gayet güzel. Dolayısıyla turizmde Şanlıurfa hak ettiği payı alabilmelidir ve almalıdır diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"Yerli turistten çok yabancı turistler geliyor"

Esnaf Recep Çelik ise yoğunluk dolayısıyla mutlu olduklarını ifade ederek, "Urfa'da yerli turistten çok yabancı turistler geliyor. Balıklıgöl'ü ziyaret etmek için geliyorlar. Ziyaretçiler buraya gelerek bizden alışveriş yapıyorlar. İsot, fıstık gibi Urfa ürünlerini alıyorlar. Keşke her mevsim böyle kalabalık geçse, kalabalıktan dolayı son derece memnunuz. Geçtiğimiz günlerde Japonya kraliçesinin de Şanlıurfa'ya yaptığı ziyaret, kentin tanıtımına ciddi manada katkı sağladı diyebiliriz. Urfa daha da tanındı" diye konuştu.

Şanlıurfa'ya yurt içinden ve yurt dışından gelen ziyaretçiler ise kenti gezmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. - ŞANLIURFA