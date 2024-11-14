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Şanlıurfa'da Küçük İşletmelere 12 Milyon Lira Hibe Desteği

Şanlıurfa'da Küçük İşletmelere 12 Milyon Lira Hibe Desteği
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Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ŞUTSO) uluslararası yardım kuruluşu World Vision International ile yaptığı protokol kapsamında, oda üyesi küçük işletmelere toplam 12 milyon lira hibe desteği sağlanacak.

Şanlıurfa'da küçük işletmelere yaklaşık 12 milyon lira hibe desteği sağlanacak.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odasından (ŞUTSO) yapılan yazılı açıklamaya göre, uluslararası yardım kuruluşu World Vision International ile ŞUTSO arasında protokol yapıldı.

Protokol kapsamında "Küçük İşletmelerin Desteklenmesi Programı" uygulanarak, oda üyesi küçük işletmelere yaklaşık 12 milyon lira hibe desteği verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim, "World Vision International ile kurduğumuz temaslar neticesinde küçük işletmelerin desteklenmesi için çalışma planladık. Bu planlamayla ilimize yaklaşık 12 milyon lira hibe bütçesi ayrıldı. World Vision International Türkiye Ülke Temsilcisi Mustafa Özdoğan ile bu protokolü imzaladık. Odamıza ve şehrimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Destekten faydalanmak isteyen küçük işletmeler, protokolün ayrıntılarına ŞUTSO'dan ulaşabilecek.???????

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Ekonomi
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