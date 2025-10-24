Haberler

Şanlıurfa'da Hayvancılığa Destek: 400 Sıvat Dağıtıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 'Merada Hayvanlar Suyla Buluşuyor' projesi kapsamında 400 üreticiye sıvat dağıtımı yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayvan üreticilerine sağladığı destekle, üreticilerin su ihtiyacı karşılanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca, Şanlıurfa'da tarımın ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında hayvan üreticilerine sıvat desteği verildi.

Şanlıurfa İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği Birliğinin eş finansman desteği verdiği proje kapsamında sağlanan 400 sıvatın dağıtım töreni Haliliye Mahallesi'nde yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Salih Söğüt, gazetecilere, saha çalışmaları sırasında özellikle Karacadağ bölgesinin kuraklıktan etkilendiğini gördüklerini söyledi.

Söğüt, hayvanların su ihtiyacının giderilmesi amacıyla hayata geçirilen projeden 400 küçükbaş hayvan üreticisinin yararlanacağını kaydetti.

Hayvan üreticilerinden Ali Çalışkan da projenin kendileri için çok faydalı olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Ekonomi
