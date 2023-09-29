Şanlıurfa'da Güneş Enerjisiyle Kuyulardan İçme Suyu Çıkarılıyor

Türkiye'nin güneşli gün sayısı en fazla olan illerinden Şanlıurfa'da kuyulardan içme suyu çıkartmak için güneş enerjisinden yararlanılıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, kentin birçok noktasında yeni enerji yatırımlarıyla GES projelerinin sayısını her geçen gün arttırıyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan GES (Güneş Enerji Sistemi) projeleri ile enerji bağımlılığından kurtulmak ve tasarruf elde etmek için şehrin birçok noktasında güneş enerjisi panelleri kuruluyor. Bu paneller sayesinde kırsal mahallelerin içme suyu ihtiyacı karşılanıyor. İl genelinde 38 kırsal mahallenin içme suyunu sağlayan sondaj kuyularının enerjisi de GES ile sağlanıyor. GES panelleri sayesinde yılda 3 milyon 744 bin lira tasarruf elde edildiği belirtilirken daha öncede içme suyu kuyuları için yıllık 1.497.960 Kw'lık enerji harcanıyordu. Yılda 3 milyon 744 bin lira enerji bedeli ödenirken kuyulardan çıkarılan su için kurulan GES sistemi ile bu bedel güneş enerji sistemi yoluyla ücretsiz olarak karşılanıyor. - ŞANLIURFA