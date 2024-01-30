Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İçme Suyuna Yüzde 20 İndirim Yapacak

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi son meclis toplantısında içme suyuna yüzde 20 oranında indirim yapılmasını kararlaştırdı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde su kullanım ücretine yüzde 20 oranında indirim yaptı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak Ayı Olağanüstü toplandı. Meclis Başkan Vekili Serdar İzol'un Başkanlığında toplanan Büyükşehir Belediyesi Ocak ayı Meclisinde suya indirim kararı oy birliğiyle kabul edildi.

Ak Parti Grup Başkanvekili Faruk Bayuk, toplantıda, halkın talebi doğrultusunda su ücretlerine yüzde 20'lik bir indirime gitme kararı aldıklarını belirtti.

ŞUSKİ Genel Müdürü Sait Güllüoğlu da maliyetler konusunda sunum yaparak Şanlıurfa'nın büyükşehirler arasında suyu en ucuza kullanan iller arasında olduğunu kaydetti. - ŞANLIURFA