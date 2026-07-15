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SANKON Başkanı'ndan 15 Temmuz Mesajı

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SANAYİ ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ali Altuntaş, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle bir mesaj yayımladı.

SANAYİ ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ali Altuntaş, ' 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Ali Altuntaş mesajında, " 15 Temmuz, milletimizin demokrasiye, milli iradeye ve bağımsızlığına kararlılıkla sahip çıktığı, ülkemizin birlik ve beraberlik ruhunun tüm dünyaya gösterildiği tarihi bir gündür. SANKON olarak demokrasiyi, hukuk devletini ve anayasal düzeni hedef alan her türlü girişimi reddediyor; milletimizin iradesine ve Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik değerlerine olan bağlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle, vatanı uğruna hayatını kaybeden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Ülkemizin huzuru, istikrarı, ekonomik kalkınması ve güçlü geleceği için birlik, beraberlik ve dayanışma içinde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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