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SANKON Genel Başkanı Cevahiroğlu'ndan Kamboçya Büyükelçiliği'ne ziyaret

SANKON Genel Başkanı Cevahiroğlu'ndan Kamboçya Büyükelçiliği'ne ziyaret
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SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Kamboçya Ankara Büyükelçisi Sok Chea ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri ele aldı. Türk şirketlerinin inşaat, enerji, teknoloji ve sağlık gibi alanlarda yatırıma hazır olduğu belirtildi.

SANAYİ ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Kamboçya Krallığı Ankara Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler hakkında görüşme gerçekleştirdi.

SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu ve beraberindeki heyet, Kamboçya Krallığı Ankara Büyükelçisi Sok Chea'yı ziyaret etti. Cevahiroğlu, ziyarette yapmış olduğu konuşmasında, "SANKON üyesi şirketler olarak Kamboçya Krallığı'nın yatırım projeleri ile yakından ilgileniyoruz. Türk şirketleri olarak inşaat, enerji, teknoloji, sağlık gibi yatırım projelerinde görev almaya hazırız" dedi.

BÜYÜKELÇİ CHEA'DAN TÜRK ŞİRKETLERE DAVET

Kamboçya Krallığı Ankara Büyükelçisi Sok Chea, toplantıda yapmış olduğu konuşmasında, Türkiye ile Kamboçya arasındaki ekonomik, ticari, kültürel ve siyasal ilişkilere değinerek, "Her iki ülke arasındaki ilişkilerimiz en üst seviyelerdedir" ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Chea, SANKON heyetine Kamboçya Krallığı'nın projeleri ve yatırım olanakları hakkında bilgi vererek, Türk şirketlerini Kamboçya Krallığı'na yatırım yapmaya ve ticaret yapmaya davet etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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