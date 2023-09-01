Sanica Isı, Adana'da yeni bölge müdürlüğü açtı

Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarından Sanica Isı, Adana Valisi Sayın Yavuz Selim Köşger'in katılımı ile Sanica Adana Bölge Müdürlüğü açılışını gerçekleştirdi. Alt yapı ve üst yapı boru, radyatör, kombi, gömme rezervuar, cam, kabin, SPA, küvet, duş teknesi gibi banyo ürünleri ile elektrikli forklift ve istif makinaları üretim faaliyetlerini gerçekleştiren şirket, yaşanan deprem felaketi nedeniyle doğan alt yapı ve üst yapı ihtiyaçlarının yerinde ve hızlı bir şekilde karşılanması ve aynı zamanda kentsel dönüşüme destek olmak amacıyla stratejik konumu gereği tercih edilen Adana Seyhan'ı tercih etti.

Şirket, Türkiye'de 3 ayrı şehirde, 8 fabrikada üretim faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Aynı zamanda 84 ülkeye ihracat yapan ve İngiltere, Macaristan, Kanada, Cezayir yapılanmasını gerçekleştiren şirket yakın zamanda Hollanda'da Sanica Benelux BV şirketinin kurdu.

Açılış töreninde konuşan Sanica Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Fatinoğlu, "Adana Bölge Müdürlüğü'nün açılışı, Sanica'nın Türkiye'deki büyümesini hızlandırma ve müşterilerimize daha yakın olma taahhüdümüzün bir ifadesidir. Her geçen gün büyüyen, yerli ve milli markamız olan Sanica, artık Adana Seyhan'da açılan bölge müdürlüğümüz ile müşteri hizmetleri, satış ve lojistik operasyonlarına destek sağlayarak, Hatay, İskenderun, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Tarsus ve Mersin bölgelerine daha hızlı lojistik desteği vermeyi hedefliyor" dedi.