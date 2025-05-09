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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan Sanayicilere Destek Vurgusu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan Sanayicilere Destek Vurgusu
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanayi üretiminde yaşanan artışı değerlendirerek, sanayicilere tüm imkanlarla destek vereceklerini belirtti. 2025 Mart ayında sanayi üretim endeksinde yıllık %2,5 artış görüldüğünü ifade etti.

Bakan Kacır: "Sanayicimizi tüm imkanlarımızla desteklemeye devam edeceğiz"

ANKARA - Üretimdeki artış ile ilgili açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Sanayicimizi tüm imkanlarımızla desteklemeye, Türkiye'yi yatırımla, istihdamla, üretimle ve ihracatla büyütmeye devam edeceğiz" dedi.

Sanayi üretim endeksi bu yılın Mart ayında yıllık yüzde 2,5; aylık yüzde 3,4 yükseldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, üretimdeki artışı şu ifadelerle değerlendirdi:

"Sanayi üretim endeksi 2025 yılı Mart ayında yıllık yüzde 2,5; aylık yüzde 3,4 yükseldi. En büyük artış, yıllık %4,3 ile yüksek teknoloji grubunda yaşandı. Sanayicimizi tüm imkanlarımızla desteklemeye, Türkiye'yi yatırımla, istihdamla, üretimle ve ihracatla büyütmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte, sanayicilerimiz için finansman ve istihdam imkanlarını geliştirecek; sanayimizin rekabet gücünü koruyacağız."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİLAL SARIKAVAK - Ekonomi
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