Sanayi ürünlerine 9 ayda 287 milyon 473 bin 69 lira ceza uygulandı

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bu yılın ocak-eylül döneminde 40 bin 201 sanayi ürününü denetledi, uygunsuzluklar için 287 milyon 473 bin 69 lira ceza uygulandı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Bakanlık, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine bu yılın 9 aylık döneminde de devam etti.

Denetimler, metroloji ve sanayi ürünleri olmak üzere iki alanda gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, asansörler, basınçlı ekipmanlar ve gaz yakan cihazlar gibi sanayi ürünleri denetime tabi tutuldu.

Yılın 9 ayında farklı marka ve modelde 40 bin 201 sanayi ürünü denetlendi.

Söz konusu ürünlerin 3 bin 796'sı ilgili mevzuata aykırı bulundu. Bu ürünlerden 407'si teste gönderildi ve 148 farklı marka ve modeldeki ürünle ilgili toplatma kararı verildi.

Ayrıca, 306 ürün için uygunsuzluğun giderilmesi amacıyla süre tanındı.

Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri sonucu tespit edilen uygunsuzluklar nedeniyle 287 milyon 473 bin 69 lira ceza uygulandı.

Her 100 üründen 10'u uygunsuz bulundu

Bu kapsamda en çok denetlenen alanlar, asansörler ve elektrikli ekipmanlar oldu.

Uygunsuzluk oranının en yüksek olduğu ürün grubu da yüzde 37,50 ile kazanlar olarak tespit edildi. Bunu yüzde 30,88 ile enerji verimliliği izledi.

Ocak-eylül döneminde denetlenen her 100 üründen yaklaşık 10'u uygunsuz bulunurken ürünlerde ortalama uygunsuzluk oranı yüzde 9,44 olarak belirlendi.

Asansörler için 167,5 milyon liralık ceza

Asansörler, bu dönemde en çok para cezası verilen ürün grubu oldu.

Asansörlere yönelik 14 bin 343 denetim gerçekleştirildi, bunlardan 2 bin 391'i uygunsuz bulundu, 162'si teste gönderildi ve 94'ü için düzeltme süresi verildi.

Uygunsuz bulunan asansörler için ocak-eylül döneminde 167 milyon 470 bin 832 lira ceza uygulandı.

En çok idari para cezasının verildiği diğer ürün grupları ise 58 milyon 311 bin 264 lirayla otomotiv, 16 milyon 815 bin 175 lirayla makineler ve 15 milyon 864 bin 157 lirayla elektrikli ekipmanlar olarak kayıtlara geçti.

Hazır ambalajlı ürünler de denetlendi

Metroloji alanındaki ürün gruplarında da 9 ayda 1 milyon 486 bin 945 denetim ve muayene gerçekleştirildi. Bu kapsamda 553 bin 340 gaz sayacı ve 312 bin 636 takograf denetlendi.

Ayrıca 170 bin 160 tartı aleti ve 134 bin 400 akaryakıt ve LPG sayacı da denetimden geçti.

Aynı dönemde, 4 bin 988 hazır ambalajlı mamul de denetime tabi tutuldu.

Kaynak: AA