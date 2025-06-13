Sanayi Üretimi Yıllık Yüzde 3,3 Arttı, Aylık Yüzde 3,1 Azaldı

Sanayi Üretimi Yıllık Yüzde 3,3 Arttı, Aylık Yüzde 3,1 Azaldı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Nisan ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 3,3 artış gösterirken, aylık bazda yüzde 3,1 azalma kaydedildi. Alt sektörlerde madencilik ve imalat sanayiinde yıllık artış, aylık bazda ise azalış yaşandı.

Sanayi üretimi yıllık yüzde 3,3 artarken, aylık yüzde 3,1 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı Sanayi Üretim Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 3,3 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Nisan ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,0 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 8,8 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 3,1 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Nisan ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,5 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,4 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,2 arttı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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