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Sanayi üretimi yıllık yüzde 6 arttı

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TÜİK verilerine göre, Nisan 2026'da sanayi üretimi yıllık yüzde 6, aylık yüzde 3,7 artış gösterdi. İmalat sanayi yıllık yüzde 6,8 artarken, madencilik sektörü yıllık yüzde 2,8 azaldı.

Sanayi üretimi yıllık yüzde 6 arttı, aylık yüzde 3,7 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı Sanayi Üretim Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Nisan ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,8 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,8 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 3,7 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Nisan ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,8 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4,4 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,8 azaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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