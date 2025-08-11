Sanayi Üretimi Haziran'da Yıllık %8,3 Arttı

Sanayi Üretimi Haziran'da Yıllık %8,3 Arttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK, sanayi üretiminin haziran ayında yıllık bazda %8,3 arttığını ve aylık bazda %0,7 yükseldiğini açıkladı. Madencilik ve imalat sanayisinde artışlar gözlemlenirken, elektrik, gaz ve iklimlendirme sektöründe ise azalmalar kaydedildi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), sanayi üretiminin haziran ayında yıllık yüzde 8,3, aylık yüzde 0,7 arttığını açıkladı.

TÜİK, Haziran 2025 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9,5 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,1 azaldı.

Sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,7 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,9 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,9 arttı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Sipariş ettiği krem yüzünden yoğun bakımlık oldu

İnternetten aldı kabusu yaşadı! 4 gün yoğun bakımda kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Balıkesir'deki 6.1'lik depremi nokta atışı bilmiş

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 6.1'lik depremi nokta atışı bilmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.