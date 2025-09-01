Sanayi Sektörü Büyümeye Başladı, Yüksek Teknoloji Öncü Oluyor

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, sanayi sektörünün ilk çeyrekteki küçülmenin ardından yeniden büyümeye geçmesinin ve yüksek teknolojili üretim yapan sektörlerin buna öncülük etmesinin önemli olduğunu bildirdi.

Ardıç, yazılı açıklamasında, yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme verilerini değerlendirdi.

Büyüme rakamlarının beklentilerin üzerinde geldiğine ve yıllık yüzde 4,8'i bulduğuna dikkati çeken Ardıç, çeyreklik bazda büyümenin yüzde 0,7'den 1,6 seviyesine çıkmasının ekonomideki toparlanmayı gösterdiğini ifade etti.

Ardıç, sanayi sektörünün aldıkları izlenimin aksine, yüzde 6,1'lik bir büyüme gerçekleştiğine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Sanayi sektörünün yeniden büyümeye geçmesi önemli. Sanayi sektöründeki büyümenin itici gücünün son dönemde büyük bir gelişim içinde olan savunma sanayisi olduğunu değerlendiriyorum. Özellikle emek yoğun sektörlerin güç kaybetmesi, sanayi sektöründe bir ayrışmanın olduğunu gösteriyor. Geleneksel sektörler zayıflarken yüksek teknolojili üretim yapan sektörler büyümeye öncülük ediyor. Bu durum, sanayi sektöründe bir dönüşümün olduğunu ortaya koyuyor. KOBİ ve geleneksel sektörlerimizin verimlilik artışıyla bu dönüşüme ayak uydurmak zorunda olduğunu bir kez daha görüyoruz."

"Kamuda tasarruf tedbirlerinin sonuçları alınmaya başlandı"

Gayrisafi sabit sermaye yatırımlarının yüzde 8,8 artarken makine ve teçhizat yatırımlarının bir önceki çeyreğe göre iki kattan daha fazla yükselerek yüzde 34,3 seviyesine geldiği bilgisini veren Ardıç, bu verilerin, gelecek dönemde sanayinin daha da büyüyeceği yönündeki umutlarını artırdığını bildirdi.

Ardıç, devletin nihai tüketim harcamalarının bir önceki çeyrekte yüzde 1,9 artarken ikinci çeyrekte yüzde 5,2 azaldığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu durum enflasyonla mücadelenin başarıya ulaşması için sık sık vurguladığımız kamuda tasarruf tedbirlerinin sonuçlarının alınmaya başladığını göstermesi açısından önemlidir. Net dış talep katkısının büyümeyi aşağıya çektiğini, iç talepteki artışın ise büyümeyi artırdığını görüyoruz. Orta ve uzun dönemde yapısal problemin çözümü, üretim yapımızı değiştirerek uluslararası rekabet gücümüzü artırmaktan geçiyor."