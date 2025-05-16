Samsung ve UNDP'den Gençlere Kodlama Eğitimi Fırsatı

Samsung ve UNDP'den Gençlere Kodlama Eğitimi Fırsatı
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Samsung Electronics Türkiye ve UNDP Türkiye işbirliğiyle yürütülen Innovation Campus programı kapsamında, 18-29 yaş aralığındaki gençler için Kodlama ve Programlama eğitimi başvuruları başladı. Eğitim sonunda katılımcılar uluslararası geçerliliği olan sertifika kazanacak.

Samsung Electronics Türkiye ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye işbirliğiyle yürütülen "Innovation Campus" programı kapsamında verilen Kodlama ve Programlama eğitiminin yeni dönem başvuruları başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 25 Mayıs'a kadar Innovation Campus, Samsung Türkiye'nin internet sitesinde ve Samsung Innovation Campus LinkedIn sayfasında yer alan formu doldurarak başvuru yapan 18-29 yaş aralığındaki gençler, Samsung'un küresel eğitim müfredatında yer alan ileri düzey eğitim içerikleriyle kapsamlı bir eğitim alma şansına sahip olacak.

Eğitimler, UNDP'nin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) Yapay Zeka Laboratuvarı uzmanları tarafından verilecek. Eğitim kapsamında depremden etkilenen gençler ve kadınlar için de özel kontenjan açılacak. Başvuru için temel seviyede matematik ve istatistik bilgisi yeterli olacak. Ön değerlendirme sonunda uygun görülen adaylar, eğitime katılmaya hak kazanacak.

Kodlama ve Programlama Eğitimi, Python konseptleri, sıralama algoritmaları, veri görselleştirme ve veri analizini içeren bir dizi bölümden oluşurken, küresel müfredata ek olarak öğrenciler, ince beceri eğitimleri de alacak. Bu kapsamda, özgeçmiş hazırlama, etkili sunum yapma gibi konulardaki eğitimler gençleri iş dünyasına hazırlayacak.

Eğitim sonunda düzenlenecek hackathon etkinliğinde de katılımcılardan SKA'lara uygun bir alanda çözüm öneren bir proje geliştirerek bir yazılım oluşturmaları veya mevcut bir yazılımı iyileştirmeleri beklenecek. Eğitimi başarıyla tamamlayan gençler, Samsung tarafından verilen ve uluslararası geçerliliği olan sertifikayı almaya hak kazanacak.

Innovation Campus programından bugüne kadar mezun olan gençlerin yüzde 90'ı istihdama katılırken, programa 6 yılda 200 üniversiteden 24 binden fazla öğrenci başvuru yaptı.

Kaynak: AA / Mehmet Selçuk Güçlü - Ekonomi
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