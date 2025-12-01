Haberler

Samsung ve THY'den Akıllı Etiketli Bagaj Hizmeti İle Seyahat Deneyimine Yenilik

Güncelleme:
Samsung Electronics, Türk Hava Yolları ile işbirliği yaparak 'Akıllı Etiketli Bagaj Hizmeti'ni tanıttı. Bu hizmet, yolcuların bagajlarını kolayca takip etmelerini sağlayan SmartThings Find teknolojisini kullanıyor.

Samsung Electronics, seyahat deneyimini iyileştirmek amacıyla Türk Hava Yolları'yla işbirliği yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung'un konum takip hizmeti SmartThings Find'ı kullanan THY yolcuları, işbirliği kapsamında devreye alınan "Akıllı Etiketli Bagaj Hizmeti"yle bagajlarını kolayca takip edebilecek.

SmartThings Find, kayıtlı Samsung Galaxy cihazlarını bulmak için Bluetooth Low Energy (BLE) ve Ultra-wideband (UWB) teknolojisinden faydalanıyor.

SmartThings Find, 700 milyondan fazla Galaxy cihazının oluşturduğu küresel ağ tarafından destekleniyor. Bu hizmet, akıllı telefonlar, tabletler, akıllı saatler, kulaklıklar ve Galaxy SmartTag taşıyan diğer cihazlar dahil olmak üzere, kullanıcıların cihazlarını her zaman ve her yerde hızlı ve güvenli bir şekilde bulmasını sağlıyor.

İşbirliği dolayısıyla THYı, kayıp bagaj bildirimlerine konum verisi içeren bir bağlantı ekleyen yolcuların Galaxy SmartTag ile donatılmış bagajlarını daha verimli bir şekilde teslim edebiliyor.

Yolcular ise "Cihaz Resmini Değiştir" özelliğini kullanarak SmartThings Find uygulamasına bagajlarının gerçek fotoğrafını kaydedebiliyor ve kaybolması durumunda bagajlarını daha kolay bulabiliyor.

THY'de bu hizmetin lansman ortağı olan Samsung, gelecekte daha fazla hava yolu şirketiyle işbirliği yapmayı hedefliyor. THY ayrıca, SmartThings Find kullanımını bagaj yönetiminin ötesine taşıyarak, konum takibinden faydalanan diğer müşteri servislerine de genişletmeyi planlıyor.

Yolcu memnuniyetini artıran teknolojik ortaklık

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Genel Müdür Yardımcısı ve SmartThings Başkanı Jaeyeon Jung, işbirliğiyle, daha rahat ve sorunsuz bir seyahat deneyimi sunmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Jung, nerede olurlarsa olsunlar müşterilerinin bağlantıda kalmasını ve huzurlu hissetmesini sağlamak hedefiyle sektörler arası gerçekleştirdikleri işbirlikleri aracılığıyla SmartThings Find deneyimini yaygınlaştırdıklarını vurgulayarak, "THY, yapay zeka destekli cihazlar ve yazılım çözümleri aracılığıyla müşteri deneyimi inovasyonlarını teşvik etmek için Samsung ile uzun vadeli işbirlikleri geliştirmeyi hedefliyor." ifadelerini kullandı.

Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı Kerem Kızıltunç da yolcularına en ileri teknolojileri sunmak amacıyla Samsung ile gerçekleştirdikleri işbirliklerinden ötürü mutluluk duyduklarını vurgulayarak, "Yolcu memnuniyetini ön planda tutan ve havacılık sektöründe yeni standartlar belirleyen teknolojik iş birlikleriyle sektördeki liderliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
